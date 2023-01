Ucraina | Usa | “Aiuti a Kiev per il 2023? Solidi come la roccia”

Leggi su sbircialanotizia

(Di martedì 10 gennaio 2023) (Adnkronos) – “la”. Così il consigliere per la Sicurezza Nazionale Usa, Jake Sullivan, definisce glifinanziari e militari all’già stanziati per il, nonostante il cambio di maggioranza alla Camera, ora a guida a repubblicana. Rispondendo alle domande dei giornalisti durante la visita di Joe Biden in Messico, Sullivan ha ricordato che il Congresso ha già approvato 45 miliardi di dollari per l’, una somma superiore ai 37 miliardi richiesti dalla Casa Bianca. “Sono fondi che sono stati già stanziati e non vedo la possibilità che ci vengano tolti – ha aggiunto Sullivan -, quindi la nostra capacità di avere le risorse per sostenre l’a livello di sicurezza, economico, umanitario ed energetico è ...