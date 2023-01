Ucraina | trovo imbarazzante che l’azione politica in Ue sia così prona a quella militare

Leggi su ilfattoquotidiano

(Di martedì 10 gennaio 2023) Oggi il segretario generale della Nato, Jens Stoltenberg, ha dichiarato: “Esaurite le scorte d’armi. Aumentare la produzione!”, la presidente della Commissione europea, Ursula von der Leyen, 13 minuti dopo ha risposto a tale richiesta affermando: “La nostra task force è al lavoro per ricostituire lo stock d’armi”.davverochesia. Compito delladovrebbe essere quello di perseguire la via diplomatica, negoziale e non essere eterodiretta in manierasfacciata. Il dramma dei nostri tempi è proprio dovuto ad unapavida, paralizzata, subalterna a interessi finanziari, economici e militari. Desta preoccupazione che la ...