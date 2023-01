Gazzetta del Sud

"Senza i Leopard altra gente morirà", ha avvertito il capo della diplomazia. Per Mosca la rinnovata mobilitazione dei partner di Kiev è come fumo negli occhi, e lo ha fatto intendere Nikolai ......nella politica zero Covid rinverdisce poi le speranze sulla domanda mondiale di petrolio e...81% a 25.385 punti base, un livello che non si vedeva da prima della guerra in. A ... Ucraina, s'infiamma la battaglia a Soledar: "Strade coperte di cadaveri" Qual è lo stato reale della guerra in Ucraina e quali sono gli scenari futuri del conflitto che da quasi un anno ormai infiamma l'EuropaL’opinione pubblica europea e non solo si dimostra sempre più anestetizzata dai bollettini quotidiani che provengono dai fronti caldi del conflitto. Le ...