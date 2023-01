Ucraina | Russia avanza a Soledar | lo scenario

(Di martedì 10 gennaio 2023) (Adnkronos) – “Negli ultimi quattro giorni i russi e le forze Wagner hanno compiutote tattiche nella piccola città di, nel Donbass, e sono probabilmente in controllo della maggior parte dell’insediamento”. Lo scrive l’intelligence britannica nell’aggiornamento sulla guerra in, ricordando chesi trova a una decina di chilometri a nord di Bakhmut, sotto assedio da settimane. Secondo l’intelligence, “è altamente probabile” che da parte russa ci sia il tentativo di “circondare Bakhmut da nord e di interrompere le linee di comunicazione”, cosa che comunque “è improbabile” riesca alla“nell’immediato, perché le forze ucraine mantengono linee difensive stabili in profondità e il controllo delle vie di rifornimento”. Intanto, Kiev rivendica l’uccisione di 710 soldati ...

Le forze ucraine hanno eliminato 710 militari e una nave della Russia nell'arco delle ultime 24 ore. Lo ha rivendicato su Facebook lo ...