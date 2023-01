Agenzia ANSA

La notizia della nomina del generale comunicata dalla Tass, il Cremlino non conferma né smentisce. Il sottosegretario alla Difesa italiana: 'Non da escludere invio a Kiev di missili terra - aria'. Meloni: 'Garantire tutto il sostegno'. Esercito ucraino: 'Soledar oggi attaccata già per 86 volte'. Cnn: 'Fuoco di artiglieria russa ...Lo afferma il sottosegretario alla Difesa Matteodi Cremnago. . 10 gennaio 2023 Ucraina: Perego, non da escludere invio Samp-T da Italia - Cronaca (ANSA) - ROMA, 10 GEN - "L'aviazione e la marina russe prendono di mira le centrali elettriche ucraine e molte infrastrutture civili. A fronte di questa situazione, il Congresso americano ha deliberat ...Secondo Mulè (Forza Italia) "nessuno vuole dire no alle richieste della Nato o di Washington, ma noi di quei sistemi non ne abbiamo così tanti". Intanto la premier Meloni spera di arrivare a un accord ...