Ucraina | Onu conferma la morte di quasi 7 000 civili

(Di martedì 10 gennaio 2023) Kiev, 10 gen. (Adnkronos) - L'Ufficio dell'Alto Commissario delle Nazioni Unite per i diritti umani hato ladi 6.952 persone e 11.144 casi di feritiina seguito dell'invasione su vasta scala della Russia. L'Onu ha sottolineato che il bilancio effettivo delle vittime è molto più alto perché ci sono ritardi nel ricevere informazioni da alcuni luoghi dove sono in corso i combattimenti e molti rapporti devono ancora essereti. "Questo vale, ad esempio, per gli insediamenti di Mariupol (regione di Donetsk), Izyum (regione di Kharkiv), Lysychansk, Popasna e Severodonetsk (regione di Luhansk), dove, secondo i rapporti, si sono verificati numerosi casi dio ferimento di", aggiunge l'organizzazione.

Agenzia ANSA

