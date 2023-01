Ucraina | Ong che vende opere di Bansky ha subito 3 500 attacchi informatici russi

(Di martedì 10 gennaio 2023) Londra, 10 gen. (Adnkronos/Dpa/Europa Press) - L'organizzazione di beneficenza Legacy of War haquasi 3.500da quando ha messo in vendita 50 serigrafie dell'artista di strada Banksy attraverso il suo sito web, con l'intenzione di devolvere i proventi alle vittime di guerra ucraine. Lo ha reso noto la stessa ong, riporta il Guardian. Ogni serigrafia di Banksy vale 5.660 euro e rappresenta un topo bianco che strappa una scatola di cartone su cui si legge l'etichetta 'Fragile'. Banksy, che ha dipinto vari graffiti in, in luoghi come Borodianka, Irpin o Gostomel, ha messo in vendita queste serigrafie il 9 dicembre. L'amministratore delegato dell'organizzazione, Giles Duley, ha spiegato che i soldi serviranno a comprare stufe, generatori di gas e pannelli solari ...

Londra, 10 gen. (Adnkronos/Dpa/Europa Press) – L'organizzazione di beneficenza Legacy of War ha subito quasi 3.500 attacchi informatici russi da quando ha messo in vendita 50 serigrafie dell'artista d ...Sunlight Ukraine è un'organizzazione senza scopo di lucro che spedisce lanterne solari in Ucraina per aiutare il popolo icraino ...