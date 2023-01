Ucraina | Mosca | “Guerra è scontro tra Nato e Russia”

(Di martedì 10 gennaio 2023) (Adnkronos) – Dietro lainc’è in realtà unotrae la, con l’Occidente che vuole “cancellare” la. A ribadirlo è il segretario del Consiglio di sicurezza russo, Nikolai Patrushev, tra le personalità più vicine a Vladimir Putin. “Gli eventi in– ha detto, parlando con il giornale Argumenti i Fakti – non sono unotrae Kiev, questo è un confronto militare tra lae la, soprattutto con gli Stati Uniti e il Regno Unito”. Secondo la tesi di Patrushev, “i piani dell’Occidente sono quelli di continuare a dividere laed alla fine di cancellarla dalla mappa politica del mondo”. “Di fronte alle minacce militari ...

