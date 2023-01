Il Sole 24 ORE

"Gli eventi innon sono uno scontro tra Mosca e Kiev, questo è uno scontro militare tra ... Temendo il contatto diretto, gli istruttori della Nato stanno portando i ragazzi ucraini a...Altre due donne sononel bombardamento russo in un mercato di Shevchenkove, nella regione di Kharkiv, inorientale. Lo riferisce il procuratore regionale, aggiungendo che altre quattro persone, fra cui una ... Ucraina: morte altre due donne in raid russo vicino Kharkiv - Il Sole 24 ORE 10.30 Mosca: in Ucraina è scontro Nato-Russia "Gli eventi in Ucraina non sono uno scontro tra Mosca e Kiev,ma uno scontro militare tra Nato,soprattutto Usa e In- ghilterra,e Russia. Gli istruttori ...Shechenkove, 10 gen. (askanews) - Altre due donne sono morte nel bombardamento russo in un mercato di Shevchenkove, nella regione di Kharkiv, in Ucraina orientale. Lo riferisce il procuratore ...