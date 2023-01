Ucraina | la diretta – Nato | “Esaurite le scorte d’armi” Von der Leyen | “Al lavoro per produrne di più” La Russia nomina il nuovo capo di Stato Maggiore

Sky Tg24

Resta un rebus l'invio di armi all'nel sesto pacchetto di aiuti che il Governo Meloni metterà a punto nelle prossime settimane. Intanto, il commissario per i diritti umani della Russia, ...10 gen 09:33 Mosca: il conflitto inè uno scontro tra Nato e Russia 'Gli eventi innon sono uno scontro tra Mosca e Kiev, questo è uno scontro militare tra la Nato, e soprattutto ... Guerra Ucraina Russia, news. Kiev: russi riprendono assalto Soledar, feroci battaglie “E’ vero, i Paesi della Nato e dell’Ue hanno esaurito le loro scorte per fornire aiuti all’Ucraina. Ed è stata la cosa giusta da fare, perché si tratta della nostra sicurezza. Ho sempre detto che tra ...Ucraina news in diretta: esplosioni a Kherson. Lapin nuovo capo di Stato maggiore russo Patrushev, fedelissimo di Putin: "Guerra è scontro con Nato, Usa e Inghilterra, non conflitto tra Mosca e… Leggi ...