Ucraina | la diretta – Nato | “Esaurite le scorte d’armi | aumentare la produzione” “La Russia nomina il nuovo capo di Stato Maggiore”

Sky Tg24

10 gen 09:33 Mosca: il conflitto inè uno scontro tra Nato e Russia 'Gli eventi innon sono uno scontro tra Mosca e Kiev, questo è uno scontro militare tra la Nato, e soprattutto ......considerando la possibilità di inviare mezzi corazzati da combattimento Stryker in. Lo ... in , le notizie in. Attacchi russi a Soledar , vicino alla città di Bakhmut che Mosca sta ... Guerra Ucraina Russia, news. Kiev: russi riprendono assalto Soledar, feroci battaglie Ucraina news in diretta: esplosioni a Kherson. Lapin nuovo capo di Stato maggiore russo Patrushev, fedelissimo di Putin: "Guerra è scontro con Nato, Usa e Inghilterra, non conflitto tra Mosca e… Leggi ...A dare la notizia sono fonti vicine al Ministero della Difesa russo che hanno parlato alla Tass: manca l’annuncio ufficiale. Mosca: “Il conflitto in Ucraina è tra Nato e Russia” ...