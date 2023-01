Ucraina | bombe russe su Kherson | Donetsk e Kharkiv | ieri 4 morti

(Di martedì 10 gennaio 2023) Almeno quattro persone sono morte e altre 15 sono rimaste ferite negli attacchi russi dinelle regioni ucraine di: lo hanno reso noto le autorità locali, come riporta ...

2023 - 01 - 10 09:00:45 Kiev: nelle ultime 24 ore uccisi 710 soldati russi Nelle ultime 24 ore in Ucraina sono stati uccisi 710 soldati russi. Lo sostiene in un post su Facebook lo Stato maggiore ... Guerra Ucraina, bombe russe a grappolo alla periferia di Zaporizhzhia. Uccisi 600 militari ucraini a Kramators (ANSA) - ROMA, 10 GEN - Almeno quattro persone sono morte e altre 15 sono rimaste ferite negli attacchi russi di ieri nelle regioni ucraine di Kherson, Donetsk e Kharkiv: lo hanno reso noto le autorità locali, come riporta ... A dare la notizia sono fonti vicine al Ministero della Difesa russo che hanno parlato alla Tass: manca l'annuncio ufficiale. Mosca: "Il conflitto in Ucraina è tra Nato e Russia" ...