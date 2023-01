Twitter ora sarebbe uno «spazio sicuro» per gli estremisti di destra brasiliani | grazie a Musk

(Di martedì 10 gennaio 2023) Secondo una ricerca condotta da Rest of the Word e pubblicata il 2 gennaio il fatto che da fine ottobre 2022 Elonsia diventato il nuovo capo diavrebbe contribuito a costruire una sorta di «» per le persone died estremabrasiliane. Michele Prado, un ricercatore indipendente sull’ascesa dell’estremain Brasile, ha detto a Rest of the Word che «Elonha riabilitato i profili di persone estremiste e dannose e questo legittima i contenuti. A breve termine, questi contenuti radicalizzano ulteriormente le persone di estrema. Si tratta di persone che si stanno unendo alle manifestazioni e che chiedono un colpo di stato militare per rompere con l’ordine ...

WIRED Italia

I vigili del fuoco hanno consigliato l'evacuazione a tutti gli abitanti: 'Andate via! Questa è ... la conduttrice di talk show che ha pubblicato un video sudi un torrente in piena vicino a ...Ecco tutto quello che sappiamo fino adsulla futura concept car che si chiamerà nuova Alfa ...Notifications Opt - out from Notifications Looks like you have blocked notifications! Facebook... Twitter, gli indirizzi email di 200 milioni di utenti sono finiti online Sweat, ApeCoin, Bancor e Terra Luna sono 4 criptovalute uscite disastrate dal 2022 che hanno aperto bene il nuovo anno ...Puoi liberamente prestare, rifiutare o revocare il tuo consenso, in qualsiasi momento, accedendo al pannello delle preferenze. Puoi acconsentire all'uso delle tecnologie sopra menzionate facendo click ...