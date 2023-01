TS – “È un leader in campo e fuori”

Leggi su justcalcio

(Di martedì 10 gennaio 2023) LOS ANGELES (Stati Uniti d'America) – "Ha solo sei mesi in più rispetto a quando lo abbiamo preso, non vedo cambiamenti nel suo ruolo. Giorgio conosce il suo corpo e sa quello che può fare. Ha dimostrato a tutti quello che può fare quando è in forma. La gara contro Austin è stata la migliore prestazione che un difensore centrale potesse fare in Mls". Intervenuto in conferenza stampa, John Thorrington, direttore sportivo del Los Angeles Fc, elogia pubblicamente Giorgio Chiellini, ex capitano della Juventus e della Nazionale italiana, trasferitosi a parametro zero in California la scorsa estate. Chiellini-Los Angeles Fc, l'elogio di Thorrington "È dovuto uscire per infortunio. Giorgio conosce il suo corpo e sa come gestirlo. Dispone di un grande ...