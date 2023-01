Tremano Napoli e Pozzuoli | forte scossa di terremoto nel pomeriggio

ilmattino.it

I Campi Flegreiancora. Alle 14.02 è avvenuto un terremoto accompagnato da un boato ben avvertito da gran ... poi Licola, Quarto, Bagnoli, Agnano e Fuorigrotta a. L'evento è stato ...Milan e Inter reduci da un brutto weekend di campionato e orain chiave mercato: assalto in vista a Leao e Lautaro MartinezDalle stelle alle stalle, in ...accorciando le distanze dalnel ... Terremoto a Napoli oggi, nuova scossa nei Campi Flegrei: «La più forte degli ultimi tempi» I Campi Flegrei tremano ancora. Alle 14.02 è avvenuto un terremoto accompagnato da un boato ben avvertito da gran parte della popolazione.Gaetano Manfredi ha impiegato ben 284 giorni per emanare i decreti per la costituzione delle 6 commissioni consiliari permanenti.