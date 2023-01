Trasporti pubblici a Milano | Sala | “Nel 2024 le risorse diminuiranno ancora”

Leggi su lopinionista

(Di martedì 10 gennaio 2023)– Il sindaco di, Giuseppe, interviene nel dibattito sul costo del trasporto pubblico, dopo che ieri è scattato l’aumento dei biglietti ATM in virtù dell’adeguamento Istat, e si rivolge direttamente al governo. “Il 26 novembre, giorno dell’inaugurazione della prima tratta della M4, ho ricordato al ministro Salvini che i ricavi da biglietti coprono soltanto una parte del costo del trasporto pubblico e che in tutto il mondo l’onere di questo servizio fondamentale per le città è sostenuto dalla spesa pubblica nazionale. E qui arriviamo al punto:va avanti ma i contributi no. Dal 2011 abbiamo perso 25 milioni di contributi statali a fronte di quasi 27 chilometri in più di solo trasporto sotterraneo e le previsioni prevedono che nel, quando M4 sarà completata con i suoi 15 ...