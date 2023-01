Trasferire le chat di WhatsApp da un telefono all’altro | come si fa e come si farà

(Di martedì 10 gennaio 2023) Nella nuova beta per Android c’è una funzione molto utile, soprattutto per chi cambia spesso smartphone, per piacere o per necessità

Trend-online.com

Durante l'estate 2022 WhatsApp ha annunciato la possibilità dii messaggi da Android a iOS e viceversa. La novità è che a breve WhatsApp dovrebbe consentire il trasferimento dellee ...... ed è possibile, inoltre,documenti e immagini trascinandoli da un dispositivo all'altro ... 'Ad esempio, quando si apre WhatsApp per chattare, è possibile tenere due finestre di... WhatsApp: in arrivo una nuova funzione per trasferire chat tra ... WhatsApp offre la possibilità di trasferire messaggi e allegati da uno smartphone Android all'altro senza più passare per Google Drive.Lo staff di WhatsApp sta ottimizzando un nuovo metodo di trasferimento delle chat da un telefono all'altro: ecco come funzionerà.