Tragedia alla Dakar - Spettatore italiano morto dopo un incidente

(Di martedì 10 gennaio 2023) Una triste notizia arriva al termine della nona tappa della2023. Gli organizzatori hanno diramato un breve comunicato nel quale si comunica che un turistaè decedutoesser stato investito durante la gara di oggi, tra Riyadh e Harad. Inutili i soccorsi. Nel comunicato dell'ASO si legge: "Unodi origine italiana che si trovava dietro una duna è rimasto gravemente ferito". Loè stato elitrasportato dall'assistenza medica verso il più vicino ospedale ma, purtroppo, è spirato lungo il tragitto. L'Amaury Sport Organization ha precisato che sono in corso le indagini per poter determinare le circostanze di questae, pertanto, non è attualmente possibile rilasciare ulteriori informazioni.