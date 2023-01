Traffico Roma del 10-01-2023 ore 20 | 00

(Di martedì 10 gennaio 2023) Luceverdetrovati a questo aggiornamento da Simone Cerchiara sulla via Flaminia incidente code tra Grottarossa e Corso Francia quindi direzione stadio zona Flaminio pertratto della tangenziale all’altezza di Corso Francia con incolonnamenti in direzione Salaria Nomentana nella zona di Villa Ada sulla via Salariaintenso e code in uscita daproprio in queste oresulle strade in uscita daincolonnamenti lungo Nomentana Prenestina e Colombo alla Prenestina un incidente in via dei Giordani mentre zone diOvest con incidenti sulla Viale dei Quattro Venti e Viale di Valle Aurelia sul raccordo nel tratto Sudintenso e code in carreggiata esterna altezza Ardeatina con questo è tutto a più tardi un ...

Fanpage.it

Foto cortesia di Ivan Velazquez- "Abbiamo superato altre ondate di violenza come quella a cui abbiamo assistito negli ultimi ...DEL 'CHAPO' La regione dà il nome all'omonimo cartello di..., come in altre città italiane, è assolutamente urgente lavorare per uno sviluppo della ... Obiettivi ambiziosi ma indispensabili per limitare ilprivato e ridurre l'inquinamento ... Domenica ecologica a Roma 8 gennaio: orari del blocco auto in fascia verde e chi può circolare Quatti quatti, due lama sono riusciti a svignarsela e si sono lanciati in una corsa pazza per le strade di Roma. Sono riusciti a non farsi notare dai guardiani del circo e si sono dati alla fuga per ...Apre nella capitale un ristorante di cucina mediterranea ispirato allo stile e alla vita lenta delle case di campagna ...