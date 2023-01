Traffico Roma del 10-01-2023 ore 19 | 30

Leggi su romadailynews

(Di martedì 10 gennaio 2023) Luceverdetrovati a questo aggiornamento da Simone Cerchiara sulla via Flaminia incidente code tra Grottarossa e Corso Francia quindi direzione stadio zona Flaminio pertratto della tangenziale all’altezza di Corso Francia con incolonnamenti in direzione Salaria Nomentana nella zona di Villa Ada sulla via Salariaintenso e code in uscita daproprio in queste oresulle strade in uscita daincolonnamenti lungo Nomentana Prenestina e Colombo alla Prenestina un incidente in via dei Giordani mentre zone diOvest con incidenti sulla Viale dei Quattro Venti e Viale di Valle Aurelia sul raccordo nel tratto Sudintenso e code in carreggiata esterna altezza Ardeatina con questo è tutto a più tardi un ...