Traffico Roma del 10-01-2023 ore 19 | 00

(Di martedì 10 gennaio 2023) LuceverdeBuonasera Bentrovati a questo aggiornamento da Simone Cerchiara in via della Pineta Sacchetti rallentato intenso ilin precedenza un incidente altezza gemelli di un’ora fa una via di Torrevecchia all’altezza di via della Valle dei Fontanili Ora inveceil testo spostamenti in uscita dacode e disagi sulle principali strade Comunque sulla via del mare sulla via Flaminia risolti incidentiin diminuzione ma intanto sulla via Flaminia altezza Tor di Quinto abbiamo code verso Corso Francia sul raccordo nel tratto Nord risolto l’incidente in carreggiata interna all’altezza di Porta diraccordo tratto Est e zona sud conintenso e code In entrambe le carreggiate queste le principali notizie i dettagli nel sito ...

Fanpage.it

, come in altre città italiane, è assolutamente urgente lavorare per uno sviluppo della ... Obiettivi ambiziosi ma indispensabili per limitare ilprivato e ridurre l'inquinamento ...... si avvale della collaborazione del Maestro Simone Martino ("Opera Musical", "Beatrice Cenci", ... rubriche a tema e informazioni sule sulla viabilità al 15° minuto dell'ora, diffuse ... Domenica ecologica a Roma 8 gennaio: orari del blocco auto in fascia verde e chi può circolare Noi e terze parti selezionate utilizziamo cookie o tecnologie simili per finalità tecniche e, con il tuo consenso, anche per altre finalità come specificato nella cookie policy. Il rifiuto del consens ...Quatti quatti, due lama sono riusciti a svignarsela e si sono lanciati in una corsa pazza per le strade di Roma. Sono riusciti a non farsi notare dai guardiani del circo e si sono dati alla fuga per ...