Traffico Roma del 10-01-2023 ore 18 | 30

Leggi su romadailynews

(Di martedì 10 gennaio 2023) LuceverdeBuonasera Bentrovati a questo aggiornamento da Simone Cerchiara in via della Pineta Sacchetti rallentato intenso ilin precedenza un incidente altezza gemelli di un’ora fa una via di Torrevecchia all’altezza di via della Valle dei Fontanili Ora inveceil testo spostamenti in uscita dacode e disagi sulle principali strade Comunque sulla via del mare sulla via Flaminia risolti incidentiin diminuzione ma intanto sulla via Flaminia altezza Tor di Quinto abbiamo code verso Corso Francia sul raccordo nel tratto Nord risolto l’incidente in carreggiata interna all’altezza di Porta diraccordo tratto Est e zona sud conintenso e code In entrambe le carreggiate queste le principali notizie i dettagli nel sito ...