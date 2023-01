Traffico Roma del 10-01-2023 ore 17 | 30

Leggi su romadailynews

(Di martedì 10 gennaio 2023) Luceverdebuona serata Simona Cerchiara Bentrovati a questo aggiornamento sulla via Flaminia rallentamenti per incidente in uscita datra Prima porta e Sacrofano tratto nord del raccordo coda per incidente carreggiata interna tra Salaria Bufalotta direzione Tiburtina nella tratto Sud raccordo anulare inveceintenso inizia una coda e tra Casilina e Appia in esterna incolonnamenti tra Pontina e Appia via Cristoforo Colombo in via del Marein uscita dae sulla via del mare fino a poco fa anche un incidente zona Ostia Antica zona sud dicon unanella zona della Appia altezza Capannelle e Pigna mentre tra la Salaria la tangenziale disagiointenso In entrambe le direzioni su tutte e due le strade i ...