Traffico Roma del 10-01-2023 ore 15 | 30

(Di martedì 10 gennaio 2023) Luceverdetrovati a questo aggiornamento Buon pomeriggio da Simone Cerchiara tutto fermo sulla tangenziale da San Giovanni a Tiburtina direzione Nomentana Salaria tangenziale chiusa a causa di un incidente all’altezza della nuova galleria lunghe code da San Giovanni ècongestionato sul tratto Urbano della A24 conseguenza di questo incidente anche ilpiù intenso in vie e strade circostanti sull’autostradaFiumicino incidente rallentamenti all’altezza di Parco de’ Medici in direzione del viadotto della Magliana incidente in via di Bravetta altezza via Serafini rallentamenti altro incidente sulla via del zona Ostia Antica altezza via di Castel Fusano mentre sull’autostrada per Napoli sulla A1 diramazione diSud rallentamenti per un veicolo in panne all’altezza di ...