Traffico Roma del 10-01-2023 ore 11 | 30

(Di martedì 10 gennaio 2023) Luceverdeme trovati all’ascolto sul Raccordo Anulare coda per incidente in carreggiata esterna tra le uscite di via Ardeatina e via Anagnina altro incidente sulla via Pontina si sta in coda tra Castel di Decima e Spinaceto verso la Cristoforo Colombo anche in via Boccea la polizia locale segnala incidenti nei prossimi ta di largo Gregorio XIII ed un altro incidente in via Appia Nuova con rallentamenti in via Saluzzo e per una manifestazione a Piazza dei Santi Apostoli possibili disagi alla circolazione nell’area circostante la piazza è in corso un’altra manifestazione questa volta in via Molise presso il Ministero delle imprese e del made in Italy fino alle 13:30 previste possibili chiusure e deviazioni per interventi di manutenzione in centro chiuse via San Claudio e Piazza San Claudio con la deviazione delle linee bus che transitano in zona notizia che ...