Traffico Roma del 10-01-2023 ore 09 | 30

Leggi su romadailynews

(Di martedì 10 gennaio 2023) Luceverdevedi trovati all’ascolto zonanord ancora trafficate via Flaminia via Salaria verso il centroin coda sul Raccordo Anulare in carreggiata interna tra luci Bufalotta e Tiburtina si rallenta in esterna tra Magliana e Pontina porte i rallentamenti sulla tangenziale Tra le uscite di via Tiburtina e via dei Campi Sportivi nel direzione Stadio Olimpico sulla via Ponti Ci sono code a tratti a partire da Spinaceto fino alla zona dell’EUR e permane una situazione dielevato sulle strade della capitale alle squillino continua nei lavori di potatura in via Merulana tra Piazza San Giovanni Viale Manzoni Esino alle ore 17 previste possibili chiusure e deviazioni coinvolte anche le numerose linee bus che transitano in zona per il trasporto pubblico ferroviario tornata regolare la circolazione ...