Traffico Roma del 10-01-2023 ore 08 | 30

(Di martedì 10 gennaio 2023) LuceverdeBuongiorno e Bentrovatiin coda sul Raccordo Anulare in carreggiata interna tra Casilina e Appiarallentato in carreggiata esterna tra Prenestina e Nomentananord sulla via Flaminiain CUD a partire da Labaro fino a Corso di Franciain coda sulla tratto Urbano della A24 da Tor Cervara fino alla tangenziale e sulla stessa tangenziale si rallenta tra l’uscita di via Tiburtina via dei Campi Sportivi direzione Stadio Olimpico in via di Bravetta alla polizia locale segnala un incidente con rallentamenti in prossimità di via Dei feltreschi intenso ilregistrato Al momento le strade della capitale e per consentire lavori di potatura dalle ore 8 e fino alle 18 è chiusa via Nomentana nel tratto compreso tra Porta ...