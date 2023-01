Traffico Roma del 10-01-2023 ore 07 | 30

Leggi su romadailynews

(Di martedì 10 gennaio 2023) LuceverdeBuongiorno e Bentrovatinord sulla via Flaminiain coda tra Labaro e due ponti direzione centro e sulla via Salaria tra Fidene e l’immissione con via del Foro Italicoin coda sul grande raccordo anulare in carreggiata interna tra l’uscita di via Prenestina & via Piazzi sta in coda anche sulla diramazioneSud a causa di un incidente in entrata Verso il raccordo partendo a Torrenova gente sullungo il tratto Urbano della A24 con rallentamenti a partire da Tor Cervara fino alla tangenziale in tangenzialein coda a partire dall’uscita di via delle Valli fino a via dei Campi Sportivi direzione Stadio Olimpico è sulla via Pontina Ci sono code a tratti a partire da Castel di Decima fino alla zona dell’EUR code ...