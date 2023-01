Tour Down Under 2023 | date | programma | orari | tv | le tappe ai raggi X

(Di martedì 10 gennaio 2023) Tutto pronto per la prima corsa del calendario Worlddi ciclismo al maschile. Si torna finalmente in Australia, dopo una pausa lunga ben tre anni causa Covid. Appuntamento da martedì 17 gennaio con il, giunto alla sua 23ma edizione. Al via corridori di livello come Jai Hindley, vincitore dell’ultimo Giro d’Italia, e Geraint Thomas, terzo all’ultimode France. Tutte lesaranno trasmesse in diretta TV su Eurosport, mentre in chiave streaming spazio a Discovery+, EurosportPlayer, DAZN, TimVision e Now Tv. Andiamo a scoprire nel dettaglio tutte lecon gliitaliani (fusoo con nove ore di differenza)....

OA Sport

...love CONNOLLY - Midnight summer night Wild Youth - We are one Leila Jane - Wild K Muni & ND -... Lewis Capaldi e Westlife nei loro. La loro 'We are one' ha preso vita in Svezia, insieme al ...Il programma e il calendario del SantosUnder 2023 , la corsa australiana che dal 17 al 22 gennaio prossimi aprirĂ ufficialmente la stagione del ciclismo su strada per quanto riguarda gli eventi WorldTour. Dopo tre anni torna l'... Tour Down Under 2023: ritorna la corsa australiana dopo 3 anni! Chi parteciperĂ Dopo un lungo stop di tre anni dovuto alla pandemia che ha bloccato il mondo sportivo e non, torna finalmente il primo appuntamento della stagione per il ciclismo World Tour: scatta sabato 14 gennaio ...Rising country music trio Chapel Hart is hitting the road on its first headlining tour, "Glory Days," Saturday, Jan. 21.