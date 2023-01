Totti e Noemi a Miami | furia per il gesto della Bocchi | ' Ma chi ti credi di essere?'

(Di martedì 10 gennaio 2023)nel mirino degli utenti del web. La compagna di Francescoè stata presa di mira dopo che è diventato virale il video in cui la 34enne passeggia acon l'ex calciatore. Per le ...

Bocchi nel mirino degli utenti del web. La compagna di Francescoè stata presa di mira dopo che è diventato virale il video in cui la 34enne passeggia a Miami con l'ex calciatore. Per le ...FrancescoBocchi proseguono la loro love story ormai alla luce del sole. Negli ultimi giorni, si trovano in vacanza in Florida, a Miami. ...Le foto e i video di Francesco Totti e Noemi Bocchi insieme in spiaggia a Miami sono arrivati alla fine della vacanza. L'ex calciatore e la nuova compagna, dopo il Natale trascorso a… Leggi ...Dopo essere rientrati dalle vacanze Ilary e Totti dovranno iniziare a occuparsi della loro causa di separazione ...