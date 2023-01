Totti a Miami con Noemi | il gesto della compagna fa infuriare i social | 'Chi ti credi di essere?'

Francescoe Noemi Bocchi, amore alla luce del sole di- guardaLa pausa che si è concessotra, Honduras e Caraibi con famiglia allargata al seguito lo ha distratto solo in parte, forse dalle inevitabile complicazioni derivanti da una frattura ...Per fuggire da piogge e cappotti invernali, Francesco Totti è volato in Miami per un po' di relax insieme alla compagna Noemi Bocchi. Pantaloncini, infradito e un clima decisamente diverso. Per le str ...Se la separazione Totti-Blasi aveva creato non poco rumore - e shock - nel mondo del gossip, sembra essere niente in confronto a quello che sta suscitando il lascito di tale divorzio: da un lato una t ...