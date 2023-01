Tossiche e inquinanti | uno studio boccia le cucine a gas

(Di martedì 10 gennaio 2023) Cucinare a casa pranzi e cene può causare problemi seri alla salute. Secondo unodel gruppo non-profit per l’efficienza energetica CLASP e l’Alleanza Europea per la Salute Pubblica (EPHA), coadiuvati dall’Organizzazione per la Ricerca Scientifica Applicata (TNO), i fornelli a gas, che producono biossido di azoto, hanno un effetto paragonabile a quello del fumo passivo, soprattutto se posizionati in un ambiente senza la giusta ventilazione. I risultati della ricerca evidenziano come il valore minimo stabilito dall’UE di di 200 µg/m3 di Biossido di Azoto sia stato superato ogni volta che non si è fatto ricorso alla ventilazione meccanica. “Test specifici nei laboratori di TNO – si legge nel rapporto – hanno mostrato che i fornelli a gas producono anche monossido di carbonio, particolato ultrafine e altriche possono causare effetti ...

greenMe.it

... sull'asfalto e nei luoghi aperti calpestiamo sostanze nocive e, alcune delle quali sono ... che non contengano sostanzecon cui l'animale possa venire in contatto. Inoltre, si ...I genitori non hanno dubbi sull'origine, dovuta, a loro parere, alle emissionidella ... Cosimo Portacci e Maria Immacolata Riso, il bambino è stato quindi esposto a queste sostanze... La cucina a gas è tossica come il fumo passivo (soprattutto per i ... Non c’è nulla di sostenibile nella cottura a gas, nemmeno per la nostra salute: rilascia inquinanti pericolosi, soprattutto per i bambini ...Ammontano a 300 milioni, secondo una stima del Comune, i costi sanitari dell’«inquinamento di prossimità», e cioè l’accumulo di inquinanti in determinate zone più trafficate della città. È l’«effetto ...