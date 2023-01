Tornare in forma dopo le feste | i 7 falsi miti svelati dall’esperto

Leggi su dilei

(Di martedì 10 gennaio 2023) Nuovo anno, nuova voglia di rimettersi in. Specialmentei bagordi delle festività natalizie, che non di rado lasciano in eredità gonfiori e qualche chilo di troppo. Ma saltare i pasti, eliminare i carboidrati o esagerare con allenamenti in palestra troppo severi può rivelarsi un’arma a doppio taglio. Parola del wellness coach Giacomo Spazzini, fondatore del centro di consulenza per il corpo e per la mente a Desenzano del Garda, oggi diventato un punto di riferimento in Italia. “L’aumento di peso post vacanze e la perdita di tonicità possono indubbiamente spiazzare e destabilizzare facilmente chiunque, è normale che si senta il bisogno di ritrovare la propriail prima possibile perad accettare sé stessi”, afferma Giacomo Spazzini. “Ciò che è importante è non cadere nella tentazione di metodi ...