Tornano liberi i due tifosi arrestati per gli scontri sulla A1 Massima allerta per Napoli-Juve

Leggi su secoloditalia

(Di martedì 10 gennaio 2023)i due ultras della Roma Emiliano Bigi e Filippo Lombardi,ieri pomeriggio per glidi domenicaA1 all’autogrill Badia al Pino. Il giudice di Roma non ha convalidato l’arresto non riconoscendo l’urgenza e la necessità per l’arresto in flagranza differita e disponendo l’invio degli atti al pm che li trasmetterà ad Arezzo. La Procura aveva chiesto invece per i due, difesi dall’avvocato Marco Bottaro, la convalida dell’arresto.A1, due ultras giallorossi rilasciati oggi Durante l’udienza di convalida, uno dei due ultras della Romadalla Digos, Emiliano Bigi, a cui era stato sequestrato un coltello nel corso della perquisizione, ha spiegato di usarlo per il suo lavoro di idraulico. ”Il coltello lo porto con me perché ...