Torna Pitti Uomo e racconta come sarà la moda maschile il prossimo autunno-inverno

(Di martedì 10 gennaio 2023) Ildi Firenze apre oggi l’edizione numero 103, quella che porta nella consueta Fortezza da Basso, fino al13 gennaio, un numero piuttosto alto di aziende (789 ndr) a presentare le collezioni dedicate al, e a tracciare le possibili rotte del settore. «In questo momento non facile, ma anche creativo, innovativo, diverso, i saloniImmagine saranno una bussola per definire nuove direzioni, ipotizzare percorsi, considerare delle scelte per poi ripartire», nelle parole di Agostino Poletto, direttore generale diImmagine. Il tema dell'edizione è una riflessione sulla particolare fase che stiamo vivendo tutti, anche la, e sull'idea di un guardaroba umano che possa rivelare la sua ...

AGI - Agenzia Italia

AGI - Con 789 brand in totale (311 provengono dall'estero, pari al 40% del totale),Uomo: l'edizione numero 103 che si svolge come di consueto alla Fortezza da Basso da martedì 10 a venerdì 13 gennaio. E sarà un'edizione ricca di novità che porterà con sè la voglia di ...Alla Fortezza da Basso presenti 789 brand per l'abbigliamento maschile per l'autunno - inverno 2023 - 2024. Tema del salone: PittyWay. Riflettori sulle sfilate di Martine Rose e Jan - Jan Van ... A Firenze torna Pitti Uomo, con tante novità Sfila Martine Rose, presenti oltre 700 aziende, anniversari, debutti e conferme: l’edizione 103 della più importante fiera al mondo per l’abbigliamento maschile è pronta alla ripartenza ...Brunello Cucinelli è il massimo interprete di una eleganza studiata che ha conquistato i giovani. All’apertura della kermesse fiorentina ...