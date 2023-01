Torino Vs Spezia | probabili formazioni e dove vederla

Leggi su sport.periodicodaily

(Di martedì 10 gennaio 2023) Gara valida per la diciottesima giornata del campionato italiano di Serie A 2022/2023. In palio punti pesanti per i granata, in cerca di un posto in Europa, e per i liguri, in lotta per la salvezza.Vssi giocherà domenica 15 gennaio 2023 alle ore 15 presso lo stadio Olimpico.VS: COME ARRIVANO LE DUE SQUADRE? Continua il momento positivo dei granata che, con il pareggio di Salerno, hanno infilato il quarto risultato utile consecutivo. La distanza dalla zona europea è di sei punti, ma occorre un filotto di vittorie per raggiungerla. I liguri, nonostante il terz’ultimo posto, mantengono ancora un vantaggio rassicurante sulla zona retrocessione. Nelle ultime cinque partite, sono arrivate due vittorie, due sconfitte e un pareggio. LE...