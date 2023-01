Torino | detenuto 17enne evade dal cassone dell’avvolgibile | la fuga grazie a un buco sulla finestra

Leggi su open.online

(Di martedì 10 gennaio 2023) È riuscito a scappare da unneldella sua stanza unnel centro di prima accoglienza Ferrante Aporti di, scomparso da ieri sera 9 gennaio. Il ragazzo originario dell’Egitto si era ricavato il varco sopra lasenza che questo fosse visibile agli agenti della penitenziaria, per poi riuscire a raggiungere il parcheggio della struttura e scappare indisturbato. Il ragazzo era stato arrestato per rapina, ma non era stato rinchiuso in un istituto penitenziario per minori, bensì nella vicina struttura del Cpa, che avrebbe misure di sorveglianza meno rigide. Il caso riapre il dibattito sui centri che accolgono detenuti minori, dopo la maxievasione avvenuta al Cesare Beccaria di Milano a Natale. «Da anni denunciamo ...