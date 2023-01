Topodollari | le monete di “Topolinia” da collezione in arrivo

Leggi su lopinionista

(Di martedì 10 gennaio 2023) Da mercoledì 11 gennaio, con Topolino 3503, la prima delle 10con le illustrazioni inedite di Marco Rota Topolino dà il benvenuto al nuovo anno con una delle collezioni più attese da lettori e appassionati: i mitici! Dopo il successo ottenuto dai Paperdollari e dalle banconote di, è ora il turno delledi, imperdibili per creare un portafoglio di tutto rispetto. La prima delle 10, raffigurante Topolino, sarà disponibile insieme al numero 3503 di Topolino, in edicola, fumetteria e su Panini.it da mercoledì 11 gennaio. Con questo numero, poi, oltre alla prima moneta in omaggio, sarà disponibile anche l’esclusivo raccoglitore per custodire e apprezzare al meglio l’intera. Tutte in metallo dorato e ...