Tonali squalificato per un turno | niente Lecce-Milan | Serie A News

(Di martedì 10 gennaio 2023) Sandrosalterà, partita del 18°dellaA 2022-2023 in programma sabato 14 gennaio, alle 18:00, al Via del Mare

Fantacalcio ®

... dopo le gare della diciassettesima giornata di campionato, haper una giornata: ... Manuel Lazzari (Lazio), Gary Medel (Bologna), Leonardo Sernicola (Cremonese) e Sandro(Milan). ...Il giudice sportivo della Serie A, Gerardo Mastrandrea, haotto giocatori dopo le partite della 17/a giornate, tutti per un turno. Si tratta di un ...Sernicola (Cremonese) e Sandro(... Milan, Tonali squalificato con il Lecce: cosa cambia a centrocampo Il giudice sportivo della Serie A, Gerardo Mastrandrea, ha squalificato otto giocatori dopo le partite della 17/a giornate, tutti per un turno. Si tratta di un calciatore espulso durante la partita, T ...Carlo Moretti, nel corso della riunione del 10 gennaio 2023, ha assunto le decisioni qui di seguito riportate: SQUADRE Ammenda di 10.000,00: alla Soc. SAMPDORIA per avere suoi sostenitori, prima dell' ...