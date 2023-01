Tianwen-1 e Zhurong in difficoltà su Marte

Scienzenotizie.it

Attualmente gli scienziati della Cina stanno anche lottando per acquisire immagini del roverutilizzando la sonda cinese- 1, che sta girando intorno al Pianeta Rosso. Il mezzo ...Il roverdella missione- 1 ha passato l'inverno in ibernazione, e un suo risveglio potrebbe essere imminente . Non è andata così bene a InSight (NASA) invece, le cui comunicazioni ... Marte: anche il rover Zhurong rischia la 'morte' » Scienze Notizie The rover has been awfully quiet since weathering an intense dust storm in 2022. This story is part of Welcome to Mars, our series exploring the red planet. The future of the China National Space ...China's inaugural Mars mission was scheduled to resume after a precautionary winter pause, but controllers can't seem to make contact with the rover or orbiter.