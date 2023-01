Ti devi sottomettere Parenzo umiliato | rissa e urla a La7 | Video

Leggi su liberoquotidiano

(Di martedì 10 gennaio 2023) Nervi tesissimi a L'aria che tira, su La7, con Davidparticolarmente scatenato. Nel mirino del conduttore de La Zanzara su Radio 24, vestale del politicamente corretto e del progressismo spinto, ci finisce il suo arci-nemico Francesco Borgonovo, in collegamento con Myrta Merlino e accolto con una sibillina frase sugli "amici di Bolsonaro", sottintendendo sia il sostegno all'ex presidente brasiliano sia, di fatto, al tentativo di golpe delle ore precedenti. Borgonovo si trattiene e non replica. Semplicemente, attende il momento per infilzare il contendente sul governo Meloni. "Di questa era non mi piacciono la fornitura di armi all'Ucraina e tutte le cose che sono in continuità con il precedente governo - spiega il giornalista della Verità -. Mi prendo la libertà di dirlo a differenza di chi prima hanno sostenuto a spada tratta Draghi e che oggi ...