La Gazzetta dello Sport

Il piano A (almeno per ora) è trattenere Romelu Lukaku all'Inter. Sicuramente non alle cifre attuali, prestito a 7,6 milioni più 5 di bonus legati alle vittorie, ma soltanto se le condizioni ......l'evolversi della situazione legata a Marcus, ma sul francese potrebbe scatenarsi una vera e propria asta. Affare interessanti potrebbero arrivare anche dalla Premier. Roberto... Thuram jr, Firmino, Depay e... Inter, ecco tutte le idee in caso di addio a Lukaku Il piano A (almeno per ora) è trattenere Romelu Lukaku all’Inter. Sicuramente non alle cifre attuali, prestito a 7,6 milioni più 5 di bonus legati alle vittorie ...L'algerino si è accordato con il club rossonero, ma non è uscito dai radar delle big inglesi. I talenti del Bari, società della ...