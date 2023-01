The O.C. - Mischa Barton e le altre star rivedono insieme la morte di Marissa. "È stata dura"

(Di martedì 10 gennaio 2023) L'attriceha rivistoalle sue colleghe ladinella serie The O.C., non riuscendo a non emozionarsi.è apparsa nel podcast Welcome to the OC, Bitches!, condotto dalle sue amiche e colleghe Rachel Bilson e Melinda Clarke, per rivedereladi. Le tre attrici hanno affrontato così l'importante momento della storia dei giovani protagonisti dello show cult, non riuscendo a tenere sotto controllo le proprie emozioni. Il magazine People ha condiviso una breve anteprima della puntata del podcast dedicato al rewatch di The O.C., arrivato alla visione del momento in cuiperde la vita.ha ...

L'attrice Mischa Barton ha rivisto insieme alle sue colleghe la morte di Marissa nella serie The O.C., non riuscendo a non emozionarsi.