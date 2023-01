The Consultant | prime immagini e data d’uscita della serie con Christoph Waltz

Today.it

Prime Video ha svelato le prime immagini della serie '', con protagonista Christoph Waltz. Tutti gli otto episodi della serie debutteranno il 24 febbraio in esclusiva su Prime Video in oltre 240 Paesi e territori nel mondo. I personaggi e ...Indice dei contenuti GENNAIOLast of Us Call My Agent - Italia Poker Face Shrinking Lockwood & Co. FEBBRAIOMARZOMandalorian (S3) LE SERIE SENZA UNA DATA UFFICIALE Secret Invasion Succession (S4) Non è sicuramente facile stare appresso a tutte le nuove uscite che ogni mese invadono le ... The Consultant, il trailer della serie Prime Video con Christoph Waltz Rilasciate le prime immagini e la data d'uscita ufficiale della serie The Consultant. In esclusiva su Prime Video il prossimo 24 febbraio.Prime Video ha svelato le prime immagini della serie “The Consultant”, con protagonista Christoph Waltz. Tutti gli otto episodi della serie debutteranno il 24 febbraio in esclusiva su Prime Video in o ...