Terry omaggia Vialli e scoppia in lacrime | lo straziante messaggio social

LONDRA (INGHILTERRA) - Un emozionato John Terry si è recato questo pomeriggio a 'Stamford Bridge' per rendere omaggio all'ex calciatore e allenatore del Chelsea Gianluca Vialli, morto venerdì scorso all'età di 58 anni. "Forza e continua a lottare, Luca. Tutti ti pensiamo, preghiamo per te e ti trasmettiamo il nostro amore e la nostra forza", gli scrisse qualche giorno fa in un tweet d'incoraggiamento. L'ex capitano del Chelsea ha reso omaggio all'ex tecnico a Stamford Bridge.