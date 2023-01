Tentano di rapinare minore | arrestati 4 giovani a L' Aquila

(Di martedì 10 gennaio 2023) L'- Quattro persone di età compresa tra i 20 e i 24 anni, tutte non italiane e senza fissa dimora, sono state arrestate all'dai Carabinieri del Nucleo operativo e Radiomobile in quanto ritenute responsabili di tentata rapina ai danni di un. I militari, dopo una chiamata al 112, hanno bloccato nel centro del capoluogo quattro delle sei persone che si sono date alla fuga dopo aver cercato di sottrarre, con percosse e minacce con l'uso di coltelli, poche decine di euro e uno smartphone a un ragazzino individuato casualmente tra i passanti. Prima di essere raggiunti e bloccati, i fuggitivi hanno lasciato cadere in terra due coltelli a serramanico, recuperati e sottoposti a sequestro insieme a qualche grammo di stupefacente. Ifermati sono statiin flagranza di reato e ...

AbruzzoLive

L'Aquila. Nel tardo pomeriggio del 9 gennaio, i Carabinieri hanno arrestato quattro persone di età compresa tra i 20 e i 24 anni, tutti di origine straniera e senza fissa dimora, ritenuti responsabili ...