Tentano di rapinare minore | arrestati 4 giovani a L' Aquila

(Di martedì 10 gennaio 2023) L'- Quattro persone di età compresa tra i 20 e i 24 anni, tutte non italiane e senza fissa dimora, sono state arrestate all'dai Carabinieri del Nucleo operativo e Radiomobile in quanto ritenute responsabili di tentata rapina ai danni di un. I militari, dopo una chiamata al 112, hanno bloccato nel centro del capoluogo quattro delle sei persone che si sono date alla fuga dopo aver cercato di sottrarre, con percosse e minacce con l'uso di coltelli, poche decine di euro e uno smartphone a un ragazzino individuato casualmente tra i passanti. Prima di essere raggiunti e bloccati, i fuggitivi hanno lasciato cadere in terra due coltelli a serramanico, recuperati e sottoposti a sequestro insieme a qualche grammo di stupefacente. Ifermati sono statiin flagranza di reato e ...

ATNews

I quattro indagati, tutti condotti ai domiciliari, sono sospettati di aver tentato diun commerciante che ha una rivendita di oggettistica nel centro storico di Caltanissetta. Le due vittime ...I quattro indagati, tutti condotti ai domiciliari, sono sospettati di aver tentato diun commerciante che ha una rivendita di oggettistica nel centro storico di Caltanissetta. Le due vittime ... Asti, tentano di rapinare una donna in corso Alfieri, arrestati due uomini ROMA (cronaca) - I poliziotti sono riusciti ad individuare gli autori della rapina ilmamilio.it La sera del 26 dicembre alcuni agenti di Polizia erano intervenuti in via Gioberti, a seguito ...MILANO – I poliziotti, in servizio nella stazione di Milano Centrale sono intervenuti sabato a seguito di una richiesta da parte di un esercizio commerciale e, una volta sul posto, hanno bloccato una ...