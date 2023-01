Tennis | Vincenzo Santopadre | “Matteo Berrettini è in crescita Vincere a Melbourne? Ne ha le potenzialità”

Leggi su oasport

(Di martedì 10 gennaio 2023) Siamo ormai ai nastri di partenza del primo torneo Major del 2023. L’Australian Open, come tradizione, dà il via all’annatatica mondiale e si staglia sempre più all’orizzonte (il via è fissato per il 16 gennaio).chiama, ma chi sarà in grado di rispondere? Un anno fa vivemmo la clamorosa vittoria di Rafa Nadal in una finale epica contro Daniil Medvedev, ma chi alzerà al cielo il trofeo dello Slam “down under” in questa edizione? Troppo facile, ovviamente, fare il nome di Novak Djokovic, uno che su questi campi ha vinto già in ben 9 occasioni, oppure rimettere in lizza i finalisti dell’edizione 2021. Sarà importante capire anche come si comporteranno i nostri portacolori, incominciando da. Ilta romano, dopotutto, un anno fa venne estromesso dal torneo in ...