Tennis | Torneo Hobart Qualificazioni | Cocciaretto avanti | Bronzetti out

La 21enne di Fermo ha eliminato la francese Alize Cornet imponendosi 6 - 4, 6 - 2 HOBART (AUSTRALIA) - Elisabetta Cocciaretto supera il primo turno dell'"Hobart International",WTA 250 da 259.303 dollari di montepremi in corso sul cemento di Hobart, in Tasmania (Auatralia). Nella notte italiana la 21enne di Fermo, n.69 WTA, ha eliminato 64 62, in un'ora e 26 minuti di partita la francese Alize Cornet. Australian Open, quasi tutto pronto a Melbourne per il primo Grande Slam di tennis del 2023.