Tennis | Torneo Adelaide - 2 Paul al secondo turno

Gazzetta del Sud

Lo statunitense ha battuto l'australiano Christopher O'Connell in due set ADELAIDE (AUSTRALIA) - Tommy Paul al secondo turno dell'"Adelaide International 2", secondo dei due Atp 250 nella capitale ...Ildoveva svolgersi a Shenzhen, come nel 2019, quando la Cina ha investito 500 milioni di dollari nelfemminile, di cui 14 milioni di montepremi per i campionati di fine anno. Il piano ... Tennis: Djokovic vince il torneo di Adelaide e guarda agli Australian Open Lo statunitense ha battuto l'australiano Christopher O'Connell in due set ADELAIDE (AUSTRALIA) (ITALPRESS) - Tommy Paul al secondo turno ...Al secondo turno ci sono 9 italiani: Pellegrino passa dopo un match di oltre tre ore con Guinard. Brancaccio vince il derby contro Agamennone ...